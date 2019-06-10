Из-за хакерской атаки в столице приостановлено распределение в детсады
Специалисты локализуют источник атаки.
Фото : NewTimes.kz10 июня 2019, 10:24
В Нур-Султане из-за хакерской атаки была приостановлена работа системы по распределению мест в детсады, передает Zakon.kz.
- Уважаемые пользователи, работа системы по распределению мест в дошкольные организации Нур-Султан временно приостановлена. С ночи идет массированная хакерская атака на систему. Одномоментно пытаются зайти более 500 тыс. пользователей, - сообщает управление образования столицы в Facebook.
По их информации, в данный момент технические специалисты локализуют источник атаки.
- До возобновления работы мы заранее сделаем объявление. Заранее приносим извинения за неудобства, - говорится в сообщении.
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