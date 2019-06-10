GGG поблагодарил самого богатого человека Китая за поддержку

Его заметили на трибунах в Нью-Йорке во время боя GGG с Роллсом.

Геннадий Головкин продолжает выражать благодарность своим болельщикам за поддержку, передает Zakon.kz.

В числе поклонников спортсмена - китайский миллиардер Джек Ма. Его заметили на трибунах в Нью-Йорке во время боя GGG с Роллсом.

После боя Головкин поблагодарил самого богатого человека Китая за поддержку.

Основатель корпорации Alibaba Group Джек Ма также присутствовал и на бое Головкина с "Канело". Он специально прилетел в Лас-Вегас, чтобы оказать поддержку казахстанскому боксеру.

9 июня Геннадий Головкин сразился на ринге в Нью-Йорке с не знавшим поражений канадцем Стивом Роллсом. Бой закончился на четвертом раунде нокаутом.

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