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GGG поблагодарил самого богатого человека Китая за поддержку

Его заметили на трибунах в Нью-Йорке во время боя GGG с Роллсом.

Фото : gggboxing10 июня 2019, 11:06

Геннадий Головкин продолжает выражать благодарность своим болельщикам за поддержку, передает Zakon.kz.

В числе поклонников спортсмена - китайский миллиардер Джек Ма. Его заметили на трибунах в Нью-Йорке во время боя GGG с Роллсом.

После боя Головкин поблагодарил самого богатого человека Китая за поддержку.

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Thank you mr Ma for your support! It’s always a pleasure to see you.

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 9 Июн 2019 в 9:33 PDT

Основатель корпорации Alibaba Group Джек Ма также присутствовал и на бое Головкина с "Канело". Он специально прилетел в Лас-Вегас, чтобы оказать поддержку казахстанскому боксеру.

9 июня Геннадий Головкин сразился на ринге в Нью-Йорке с не знавшим поражений канадцем Стивом Роллсом. Бой закончился на четвертом раунде нокаутом.


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