Высокий износ энергетических мощностей сохраняется в Казахстане

Необходимо привлекать частные инвестиции, но проблема усугубляется тем, что отрасль характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.

На правчасе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития электроэнергетической отрасли депутат Глеб Щегельский сообщил о том, что на обновление генерирующих мощностей направлено уже свыше триллиона тенге, но все еще наблюдается высокий износ основных активов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в энергетической отрасли сохраняется высокий износ основных активов.

- Нельзя сказать, что министерство по этому вопросу бездействует. Приняты меры по модернизации действующих и вводу новых генерирующих мощностей. В результате реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" износ генерирующих мощностей снизился с 80 до 56 %. Все мы понимаем, что модернизация и обновление генерирующих мощностей - очень капиталоемкий процесс, - сказал он.

Как добавил мажилисмен, несмотря на большие финансовые вливания на эти цели в сумме свыше 1 трлн тенге в рамках программы предельных тарифов, износ основных активов отрасли все еще остается на высоком уровне.

- Это очень тревожная ситуация в свете обеспечения растущей потребности экономики в электроэнергии. Как было отмечено, прирост энергопотребления в стране за последние 10 лет составил 28 %. Следует ожидать, что в перспективе такая тенденция сохранится в силу амбициозных планов роста национальной экономики. Поэтому представляется необходимо повысить качество прогнозного анализа обеспеченности растущей потребности экономики в электроэнергетике с учетом выбытия генерирующих мощностей по сроку службы и функционирования рынка мощности, - отметил Щегельский.

В связи с этим депутат указал, что здесь невозможно будет обойтись без инвестиций.

- По различным оценкам, необходимый объем инвестиций в электроэнергетическую отрасль до 2030 года колеблется в сумме от 5,5 до 54 млрд долларов. Очевидно одно, что нужны огромные инвестиции для поддержания отрасли в нормальном состоянии. Однако, госсредств будет недостаточно. Необходимо привлекать частные инвестиции. Но проблема усугубляется тем, что отрасль характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. В решении данного вопроса мы рассчитываем на рынок мощности, который начал функционировать с начала текущего года, - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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