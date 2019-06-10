Дожди не прекратятся в Казахстане в ближайшие три дня

По-прежнему, на большей части территории ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

Какая погода ожидает казахстанцев 11-13 июня, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- Непрекращающиеся дожди в Казахстане, исключая западные области, связаны с влиянием высотной барической ложбиной, по который влажный и прохладный тропосферный воздух поступает с районов Баренцева моря и Северного Урала. И очередная порция такого воздуха будет поступать в предстоящие трое суток в республику, а поэтому и изменений в погоде пока не ожидается, - рассказали синоптики.

По-прежнему, на большей части территории ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, на юго-востоке республики в горных и предгорных районах сильные дожди. Температура воздуха сохранится ниже средних многолетних значений на 3…5°С.

Лишь на западе и юго-западе под влиянием поля повышенного атмосферного давления без осадков и жарко, днём воздух будет прогреваться до плюс 30…38°С.

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