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Мирзиеев поздравил Токаева с победой на выборах

Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления.

Фото : Акорда10 июня 2019, 12:29

Президент Узбекистан Шавкатом Мирзиеев по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления, отметив нацеленность на продолжение политики Елбасы Нурсултана Назарбаева по всестороннему и динамичному продвижению сотрудничества братских стран.

Главы государств выразили уверенность, что эффективная реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля текущего года, придаст дополнительный импульс развитию казахско-узбекских отношений.


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