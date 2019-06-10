Мирзиеев поздравил Токаева с победой на выборах
Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления.
Фото : Акорда10 июня 2019, 12:29
Президент Узбекистан Шавкатом Мирзиеев по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления, отметив нацеленность на продолжение политики Елбасы Нурсултана Назарбаева по всестороннему и динамичному продвижению сотрудничества братских стран.
Главы государств выразили уверенность, что эффективная реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля текущего года, придаст дополнительный импульс развитию казахско-узбекских отношений.
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