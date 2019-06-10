Когда пройдет инаугурация вновь избранного Президента РК

По предварительным данным ЦИК РК, Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах и набрал 70,76% голосов избирателей.

Согласно закону, в семидневный срок после голосования, то есть 16 июня 2019 года, ЦИК Казахстана обязан установить результаты голосования. После внеочередных выборов инаугурация избранного президента проводится в течение месяца со дня опубликования итогов выборов – ориентировочно 16 июля, сообщает Zakon.kz.

Президент при вступлении в должность приносит народу присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан".

Текст присяги произносится на государственном языке Казахстана в торжественной обстановке, в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного Суда, а также всех бывших президентов страны.

При этом Президент присягает на Конституции страны. После принесения присяги исполняется государственный гимн Казахстана.

После чего председатель Центральной избирательной комиссии вручает вновь избранному президенту удостоверение, нагрудный знак, штандарт президента и орден "Алтын Қыран" (Золотой Орел).

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