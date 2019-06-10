Какие нарушения были выявлены на выборах, рассказали в ЦИК

Большинство обращений поступало от физических лиц.

Всего в ходе внеочередных выборов президента 9 июня поступило 16 обращений о нарушениях, сообщила на брифинге член ЦИК Казахстана Зауреш Баймолдина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Всего в избирательной комиссии вчера 9 июня поступило 16 обращений, причем все эти обращения были от физических лиц. Из них к нам в ЦИК поступило 11 обращений, а в избирательные комиссии на местах - 7. Большинство обращений связано с вопросами определения мест и способа голосования. Например, избирателей интересовало, как узнать номер избирательного участка, где находится данный участок, можно ли проголосовать через интернет или перейти на другой способ электронного голосования, - рассказала Баймолдина.

Другая группа обращений, по ее словам, связана с включением в списки избирателей, в том числе без открепительных удостоверений.

- В последней группе обращений указывались нарушения в организации голосования на отдельных избирательных участках. Таких обращений было 4, по ним проводится сейчас соответствующая проверка, - уточнила член ЦИК.

Что касается обращений в территориальные избирательные комиссии, то, согласно ее информации, в обращениях указывались на возможные нарушения, последствием которых являются признания части бюллетеней недействительными.

- Таких обращений было 3, остальные 4 обращения связаны с включением в список избирателей и препятствованием регистрации в качестве наблюдателя. По факту отказа в регистрации в качестве наблюдателя в Шымкенте территориальная избирательная комиссия рассмотрела все обстоятельства произошедшего. В результате ситуация была разрешена, - объяснила Баймолдина.

По предварительным данным, 9 июня в день выборов было зарегистрировано почти 40 тыс. национальных наблюдателей.

- Отдельно хотела бы остановиться на материалах, по которым прокуратура установила наличие признаков административного правонарушения. Их было всего 19, наибольшее количество дел - 12 связано с выдачей членом участковой избирательной комиссии бюллетеней гражданам для осуществления голосований за других лиц. Шесть материалов связаны с нарушениями избирателей требований о равном избирательном праве, то есть они в данном случае хотели проголосовать вместо другого избирателя. Практически во всех случаях избиратель просил члена участковой комиссии дать ему возможность проголосовать за члена своей семьи. Особенно это было актуально в сельской местности, - отметила Зауреш Баймолдина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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