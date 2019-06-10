С начала года в Кызылординской области от ожогов пострадали 52 ребенка

Халатность родителей приводит к ожогам маленьких детей - врачи.

Кызылординские врачи озабочены страшной статистикой. В области увеличивается количество детей, получивших ожоги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Дети падают в кастрюли с бульоном, обливаются кипятком в банях. Медики утверждают, причины самые разные, но зачастую несчастные случаи происходят из-за халатности родителей

Двухлетний малыш попал в больницу в тяжелом состоянии. Ожогами повреждено 35% поверхности тела. Ребенок обжегся горячим бульоном, находясь дома.

- Такие несчастные случаи часто происходят дома. Дети обжигаются горячим бульоном, кипятком, либо из-за неосторожного обращения с огнем. Мы постоянно обращаемся к родителям, чтобы они не оставляли без присмотра маленьких детей. Очень много поступают пациентов с ожогами. В 2018 году через наше отделение прошли 112 детей, с начала этого года уже 52 ребенка, - рассказывает заведующий хирургическим отделением детской областной больницы Олжас Курбанбаев.

Одиннадцатилетнего Азамата Эшназарова тоже спасли врачи. Ребенок облил себя кипятком в бане. Его на "скорой" доставили в больницу. На школьнике буквально не было живого места. Спустя месяц лечения мальчик пошел на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает

В детскую областную больницу поступают маленькие пациенты с различными травмами. Только за пять месяцев этого года в отделение доставлены свыше трех тысяч детей, 885 из которых госпитализированы, а 198 потребовалась операция.

Руководство больницы уверяет, квалифицированных специалистов достаточно, но наблюдается нехватка кардиохирургов.

- В этом направлении на сегодня четыре наших специалиста проходят переподготовку в столице. Вместе с тем, 17 специалистов, в том числе медсестры и врачи, продолжают обучение, повышают свою квалификацию, - говорит главный врач областной детской многопрофильной больницы Зоя Кошенова.

В детской больнице в этом году стали впервые применять аутодермапластику или операцию по пересадке кожи при ожогах. Но чтобы таких случаев было меньше, медики призывают родителей более ответственно относиться к своим прямым обязанностям.

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