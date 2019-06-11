В Швеции задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв на вокзале в Мальме
Стражам порядка пришлось стрелять, они ранили его в обе ноги.
Фото : spbdnevnik.ru11 июня 2019, 02:01
Шведская прокуратура приняла решение арестовать мужчину, который в понедельник угрожал устроить взрыв на центральном вокзале в городе Мальме, передает ТАСС.
Ранее утром полиция обезвредила на вокзале человека, который вел себя угрожающе: в руках у него было две сумки, он кричал, что там было оружие и бомба. Стражам порядка пришлось стрелять, они ранили его в обе ноги. Сумки мужчины обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники.
Полиция также информируют, что в вещах задержанного было обнаружено несколько разных документов, удостоверяющих личность.
- Полиция работает над установлением личности человека и сотрудничает в этой работе с полицией других стран, - отмечено в сообщении.
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