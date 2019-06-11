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Покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ - СМИ

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года.

Фото : tut.by11 июня 2019, 06:29

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.

- Была связь между американским разведывательным агентством и господином Кимом, - говорится в сообщении газеты со ссылкой на источник.

По данным издания, Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ. Кроме того, отмечается, что он провел несколько дней на курортном острове Лангкави, где встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения, о чем полиция заявила во время суда над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына женщинами.

Ряд бывших должностных лиц США заявили, что "господин Ким, который проживал в основном в китайском анклаве Макао, почти наверняка был в контакте со службами безопасности других стран, особенно Китая", заявляет газета.

Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. При себе у покойного был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоля, однако Южная Корея с самого начала утверждала, что убитый был старшим единокровным братом лидера КНДР. Позднее это было подтверждено в ходе экспертизы.


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