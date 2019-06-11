Имущество Порошенко может быть арестовано в июне

По словам экс-заместителя администрации Виктора Януковича, для этого нет никаких юридических препятствий.

Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко могут арестовать в июне 2019 года. Об этом сообщил экс-заместитель главы Администрации Президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne, передает Life.

- На начальной стадии ГБР начало расследование... Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко были арестованы. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне, - рассказал Портнов.

По его словам, для ареста нет каких-либо юридических препятствий, кроме генерального прокурора.

Ранее националисты устроили демонстрацию у дома Порошенко, требуя арестовать экс-президента и его соратников в связи со скандалом вокруг "Укроборонпрома".

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