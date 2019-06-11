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Семья дороже. Госслужащих Узбекистана освободили от работы в воскресенье

Президент поручил сократить количество собраний и порекомендовал госслужащим проводить больше времени с семьями.

Фото : gazeta.a42.ru11 июня 2019, 10:35

Государственные служащие Узбекистана отныне будут работать до 17:00 в субботу, а по воскресеньям отдыхать. Об этом на собрании в понедельник заявил президент Шавкат Мирзиеев, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.

Весной 2017 года глава государства объявил "чрезвычайное положение" для руководящего состава республики с усиленным режимом работы. Жители Ташкента и других городов Узбекистана сообщали, что свет в окнах госучреждений не гаснет до полуночи.

Как сообщил источник в правительстве, на совещании с участием руководителей министерств и ведомств президент сказал, что работники государственных органов воскресенья должны проводить с семьями.

- Теперь в субботу работа будет длиться до 17:00, а воскресенье — выходной день. Президент сказал, чтобы мы уделяли внимание семьям. В то же время он подчеркнул, что в рабочее время госслужащие должны справляться со всеми возложенными на них функциональными обязанностями качественно и эффективно, — сказал собеседник.

Шавкат Мирзиеев поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор ненужных отчетов и информации.


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