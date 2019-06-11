Казахстан снова признан страной с самым дешевым газом для населения

Казахстанцы приобретают газ по стоимости в среднем 19 тенге за кубометр.

Российское агентство РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования по доступности природного газа для населения в первом полугодии 2019 года. В список попали 33 страны Европы и ряд государств евроазиатской части.

В этом году составлялось два рейтинга, первый учитывал объем газа, который могут приобрести жители стран на свои среднемесячные зарплаты, второй сравнивал стоимость газа на внутреннем рынке.

Лидером первого списка стал Люксембург, где среднестатистический житель может приобрести на свою среднемесячную зарплату 7,9 тысячи кубометров газа. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе. Второе место у Казахстана, где жители имеют возможность приобрести 7,5 тысяч кубометров. Замыкает тройку лидеров Россия, там можно купить 6,7 тысячи кубометров газа в месяц.

В первую десятку по доступности газа попали такие развитые западноевропейские страны, как Великобритания, Германия, Бельгия, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Дания. Самым дорогим газ оказался для жителей Украины, на средний заработок они имеют возможность приобрести немногим больше тысячи кубометров.

Во втором рейтинге, по данным экспертов, сравнивших стоимость газа на внутреннем рынке, лидером стал Казахстан, а самый дорогой газ продолжает оставаться в Швеции.

В Казахстане жители приобретают газ по стоимости в среднем 19 тенге за кубометр. Надо отметить, что газ, реализуемый на внутреннем рынке с учетом социальной направленности, продается ниже себестоимости. Как заявили в министерстве энергетики РК, национальный газовый оператор АО "КазТрансГаз" ежегодно тратит огромные средства для сдерживания стоимости голубого топлива.

Второе место, по стоимости газа на внутреннем рынке, у России, где газ населению в среднем обходиться по 37 тенге за кубометр. И на третьем месте Белоруссия, там цена составляет уже более 57 тенге.

Замыкает рейтинг, причем уже не первый год, Швеция. Там газ для населения практически "золотой", его стоимость составляет более 520-ти тенге за кубометр.

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