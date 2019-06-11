Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курс доллара и рубля вырос на торгах

В обменниках доллар покупаю/продают по 383,9-386,3 тенге.

Фото : korrnews.ru11 июня 2019, 11:25

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,68 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 94,5 млн долларов (-102 540 тыс. USD).

В обменниках курс доллара - 383,9-386,3 тенге, евро - 434,5-436,7 тенге, рос.рубля - 5,93-5,98 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена KASE.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты