Курс доллара и рубля вырос на торгах
В обменниках доллар покупаю/продают по 383,9-386,3 тенге.
Фото : korrnews.ru11 июня 2019, 11:25
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 383,68 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 94,5 млн долларов (-102 540 тыс. USD).
В обменниках курс доллара - 383,9-386,3 тенге, евро - 434,5-436,7 тенге, рос.рубля - 5,93-5,98 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена KASE.
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