Как заемщику выиграть суд против банка, рассказал юрист

Не всякое неисполнение обязательства со стороны заемщика предоставляет займодателю право на взыскание задолженности по договору банковского займа.

Как заемщику, не сумевшему вовремя погасить взятый кредит, выиграть в суде против банка, на своей странице в Facebook рассказал известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что полтора миллиона заемщиков имеют просрочки по кредитам в Казахстане. Всего на сегодня по стране кредиты имеют 6,3 миллиона человек. Выходит, что каждый второй взрослый гражданин должен банкам. А из них каждый четвертый не может вовремя погасить кредит и проценты.

-Конечно, банки обязаны взыскивать просроченные кредиты. Суды, думаю, в 99% случаях удовлетворяют иски банков к заемщикам. Но есть одна замечательная относительно новая норма в законе, которая может помочь добросовестным гражданам (физическим лицам) выиграть дела против банка. В пункте 12 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 7 "О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа" указано: "не всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства со стороны заемщика предоставляет займодателю право на взыскание задолженности по договору банковского займа и обращение взыскания на заложенное имущество." Исходя из содержания данной нормы, следует, что суд при определенных обстоятельствах должен отказать в иске банку о взыскании задолженности и обращению взыскания на заложенное имущество, – пояснил Жангельды Сулейманов.

По его словам, такие обстоятельства указаны во втором абзаце этого пункта нормативного постановления:

"По общему правилу ответственность должника за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства наступает при наличии вины при условии, что иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он предпринял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства".

Таким образом, позиция Верховного суда заключается в следующем: если заемщик как физическое лицо невиновен в неисполнении договора займа, то суд должен отказать банку во взыскании задолженности. Заемщик признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства. Должник должен сам доказывать свою невиновность, приводя свидетельства о том, что он сделал все, что можно было от него потребовать.

Так что, если банк подал иск к заемщику о взыскании задолженности, то заемщик, ссылаясь на п.12 нормативного постановления, может доказать свою невиновность в возникновении задолженности и тогда суд обязан отказать банку в иске.

- Я понимаю, что не у всех заемщиков есть возможность доказать невиновность, но уверен, что 90% из них не виноваты в невозврате кредита. И чтобы доказать невиновность нужны хорошие юридические знания и опыт. Банки будут доказывать в суде, что невиновность не имеет отношения к задолженности, а влияет только лишь на взыскание пени и штрафы. Такие доводы банков противоречат нормативному постановлению, потому что в нем говорится именно о невиновности, как основанию отказа во взыскании задолженности, а не только пени и штрафов, – продолжил юрист.

Он дополнил, что данное нормативное постановление принято 2,5 года назад, что является небольшим сроком для формирования судебной практики. Поэтому заемщики сами должны применять его нормы в части невиновности, так как суды просто обязаны руководствоваться нормативным постановлением Верховного суда.

- Также в случае доказывания невиновности у заемщика, если и не получится списать всю задолженность, но есть возможность уменьшить ее. Думаю, что еще есть много других вариантов улучшения положения заемщика. Все, наверное, понимают, что списать кредит это архисложно, но при грамотной, настойчивой и усердной работе по применению нормы о невиновности можно выиграть суд против банка. И тогда жизнь снова станет счастливой, – резюмировал Жангельды Сулейманов.

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