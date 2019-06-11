Лжетеррориста задержали по горячим следам в Степногорске

Нетрезвый парень сообщил о заложенном взрывном устройстве.

В Степногорске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

10 июня в 22-00 часов в дежурную часть Управления полиции Степногорска поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины. Звонивший сообщил, что в одном из домов заложено взрывное устройство.

Незамедлительно был поднят весь личный состав Управления полиции и приданные силы. Специалисты-взрывотехники и кинологи Центра кинологической службы со специально обученными служебно-розыскными собаками провели осмотр дома, крыши и прилегающей к ней территории. Силами полицейских эвакуированы 40 человек.

В результате проведенных поисковых мероприятий взрывное устройство не обнаружено. Для того, чтобы установить личность звонившего, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был задержан местный житель 1991 года рождения. Как оказалось, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии.

В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность по ст. 273 УК РК. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет, независимо от возраста ребенка, ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз, возлагается на родителей или законных представителей.

В случае поступления сообщения о заложенных взрывных устройствах сотрудники полиции в обязательном порядке проводят полный комплекс мероприятий, включающий в себя, в зависимости от ситуации, эвакуацию граждан, оцепление территории, перекрытие движения автотранспорта, обследование помещений и прилегающей территории на предмет наличия взрывчатых веществ. Подобные мероприятия требуют привлечения значительных сил и средств. Виновные лица обязаны возместить расходы государства, понесенные в связи с вызовом экстренных служб, связанных с выездом на место происшествия по заведомо ложным вызовам об акте терроризма.

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