Журналист "Медузы" Иван Голунов вышел на свободу

Домашний арест также отменен.

Корреспондент российского интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел на свободу. Журналист покинул здание главного следственного управления МВД России по Москве на Новослободской улице.

Ранее следователь московского главного следственного управления ознакомил Голунова с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении него. Домашний арест также отменен.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что вина Голунова не доказана, обвинения с него сняты.

Журналиста "Медузы" задержали днем 6 июня в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Обстоятельства задержания вызвали критику со стороны коллег, была проведена серия одиночных пикетов. Три российских деловых издания — "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК — 10 июня выпустили свои газеты с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова.

Источник: Лента.ру

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