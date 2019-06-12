Дроздов ушел из телепередачи "В мире животных"

По словам ученого, ему в последнее время за съемки ничего не платили.

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных", передает РИА Новости.

Ученый отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи.

- Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну, – объяснил ведущий.

По словам телеведущего, возвращаться к съемкам он не собирается. Однако Дроздов признался, что продолжит преподавать в МГУ, потому что это его "любимое занятие".

"В мире животных" — советская и российская телепередача, посвященная зоологии и исследованиям животного мира. Первый выпуск программы вышел в эфир в 1988 году, однако до этого в течение двадцати лет выпускался одноименный научно-популярный телекиножурнал. Ведущими были Александр Згуриди, Василий Песков, Николай Дроздов и Алексей Ларпин. Передача удостоилась премии "ТЭФИ" и золотой медали имени Ю. А. Сенкевича Русского географического общества.

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