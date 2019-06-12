Во Франции сотрудников тюрьмы взяли в заложники
Заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.
Фото : Pixabay12 июня 2019, 07:36
Ситуацию с заложниками, захваченными в тюрьме во Франции, удалось разрешить. Обоих надзирателей, которых взял в заложники заключенный, освободили, передает РБК.
- Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие, - сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе, пообещав оказать поддержку надзирателям.
Во вторник, 11 июня, 35-летний арестант, отбывающий длительное наказание в тюрьме Конде-сюр-Сарт, взял в заложники двоих человек - стажера и надзирателя.
Как отмечает телеканал BFMTV, это не первый случай, когда заключенный берет сотрудников тюрьмы в заложники. Отмечается, что заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.
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