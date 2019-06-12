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Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского

Парламентарий прокомментировала критику пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по поводу поездки лидеров партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию.

Фото : belvpo.com12 июня 2019, 08:06

В Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом рассказала депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировала критику пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по поводу поездки лидеров партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию.

- Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко. Когда Виктор Медведчук и Юрий Бойко вполне открыто говорят о возможности получить для Украины сегодня колоссальную скидку на газ, получить возможность для продления договора в 2020 году для украинской газотранспортной магистрали, и при этом сохранить доход в украинский бюджет в размере трех миллиардов гривен, – сказала Королевская.

Ранее Служба безопасности Украины начала проверку после визита Медведчука и Бойко в Россию. Досудебное расследование проводят "по признакам совершения преступлений" статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса страны.


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