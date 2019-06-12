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Курс доллара подрос на торгах, рубль в обменниках перевалил за 6 тенге

В обменниках доллар покупают/продают по 385,1-386,5 тенге.

Фото : hobbynetworking.com12 июня 2019, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 384,06 тенге за доллар (+0,31 тенге), объем торгов – 105,6 млн долларов (+11 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 435,65 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4422 тенге за юань, объем торгов – 900 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара – 385,1-386,5 тенге, евро - 435,7-437,9 тенге, рос.рубля - 5,96-6,01 тенге.

В торгах принял участие 21 член KASE.


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