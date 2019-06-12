Курс доллара подрос на торгах, рубль в обменниках перевалил за 6 тенге
В обменниках доллар покупают/продают по 385,1-386,5 тенге.
Фото : hobbynetworking.com12 июня 2019, 11:31
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 384,06 тенге за доллар (+0,31 тенге), объем торгов – 105,6 млн долларов (+11 100 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 435,65 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4422 тенге за юань, объем торгов – 900 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара – 385,1-386,5 тенге, евро - 435,7-437,9 тенге, рос.рубля - 5,96-6,01 тенге.
В торгах принял участие 21 член KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973280-01e5d412e1c2b1b2a664c0fa5d33c0d4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...