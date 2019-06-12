Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить

Люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть.

Фото : Atameken Business Channel

Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, заявил его представитель в правительстве Андрей Герус, передает РИА Новости. - Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть, - отметил он. Герус уточнил, что президент понимает, что это проблемный вопрос. - Зеленский говорил о необходимости увеличить добычу газа, инвестирование, остановить импорт газа и развивать экспорт: тогда цена на газ упадет на 20-30 процентов, - отметил он. В мае, принимая присягу в Верховной раде, Зеленский назвал высокие тарифы и низкие зарплаты бедами украинцев.

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