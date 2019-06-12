Полицейские столицы будут следить за порядком на выпускных вечерах

Помимо охраны общественного порядка непосредственно на выпускных вечерах, около мест, где будут проходить праздники, будут дежурить наряды патрульной службы.

Полицейские Нур-Султана будут следить за порядком и безопасностью во время проведения выпускных вечеров, которые проводятся с 12 по 21 июня во всех общеобразовательных школах города, сообщает Zakon.kz.

- В связи с этим полицейскими принимаются необходимые меры по охране и обеспечению общественной и дорожной безопасности в местах проведения мероприятия. За каждой организацией образования города закреплены сотрудники полиции Департамента, - рассказали в полиции. - Помимо охраны общественного порядка непосредственно на выпускных вечерах, около мест, где будут проходить праздники, будут дежурить наряды патрульной службы. Дорожную и общественную безопасность будут осуществлять 400 полицейских и 40 автопатрулей.

Ранее полицейские проводили профилактические беседы с преподавательским составом учебных заведений, где рассказали об основных мерах безопасности.

Стражи порядка также напомнили об административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения родителей или законных представителей (по ст. 442 ч. 1, ч. 2, ч. 3 КРКоАП "Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей" (от предупреждения до штрафа 15 МРП).

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