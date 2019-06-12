Размеры соцвыплат планируют пересмотреть в Казахстане

Предлагается пересмотреть коэффициент стажа, который применяется при определении размера трех видов соцвыплат.

Размеры трех социальных выплат планируется пересмотреть. Об этом на пленарном заседании в мажилисе сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Законопроекты направлены на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования, а также обеспечение с 2020 года роста размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы в среднем на 30%. В частности, предполагается пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет, который применяется при определении размера трех видов социальных выплат, - сообщил Сапарбаев, представляя проект закона "Об обязательном социальном страховании" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального страхования".

Отмечается, что законопроекты были разработаны для обеспечения с 2020 года роста размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы.

- Предлагается за каждый полный год сверх 5 лет стажа участия в системе, повышать коэффициент на 2%. Для повышения уровня соцзащищенности лиц с инвалидностью, предлагается определять размер социальных выплат по утрате трудоспособности, исходя из фактически установленной медикосоциальной экспертизой степени утраты трудоспособности. Для повышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается увеличить размеры социальных выплат путем повышения коэффициентов количества иждивенцев, - объяснил глава минтруда и соцзащиты населения.

Предлагается также осуществить единовременный перерасчет размеров социальных выплат с применением новых параметров для состоявшихся получателей социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца на 1 января 2020 года.

- По нашим расчетам этими мерами, которые поддержали в первом чтении депутаты мажилиса, будут охвачены не менее 200 тыс человек. Средний размер соцвыплаты будут повышены не менее на 30 %. На сегодня статистика, она меняется каждый год, более 180 тыс человек, - рассказал в кулуарах мажилиса Сапарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!