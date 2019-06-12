Сапарбаев рассказал, какие выводы извлекли из митингов многодетных матерей в Нур-Султане

Министр напомнил, что женщины требуют без очереди предоставить им жилье.

Мы не раз встречались с многодетными матерями, не все из них ходят на работу, но требуют предоставить жилье без кредитов. Однако все должно быть по закону, сказал в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Во-первых, любой митинг должен быть законным. Мы с ними неоднократно встречались. При министерстве действует рабочая группа, в состав который входят именно эти женщины. Самый главный вопрос, который они поднимают - жилье. Они требуют, чтобы вне очереди дали им жилье, далее без кредитов и первоначальных взносов. Так не бывает, - рассказал Сапарбаев.

На сегодняшний день, по его словам, в очереди на предоставление жилья по стране стоят 31 тыс. многодетных семей.

- Правительство взяло на себя обязательства в течение трех лет обеспечить квартирами. Что касается женщин, условия которых тяжелые и нет квартир, то с ними мы работаем по привлечению спонсоров по месту работы или бизнесменов. У нас есть много примеров, - добавил министр.

Также он отметил, что многим из многодетных матерей предлагалась работа и даже бесплатное обучение по той или иной специальности, однако не все они хотят работать.

- Мы им предлагаем работу, даже если нет специальности, то программе "Енбек" можно, бесплатно за счет государства обучим, дадим специальность, потом поможем трудоустроиться, или за счет государства дадим безвозмездный грант. Но таких мало. К сожалению, таких (кто просил бы работу) очень мало. Если бы они спрашивали работу, был бы другой разговор. Они только "Дай, дай!", а так не бывает же, - заключил Бердибек Сапарбаев.

Одна из акций с участием многодетных матерей прошла 3 июня в Нур-Султане, когда группа женщин требовала встречи с руководством страны. Женщины – некоторые с детьми – устроили сидячую акцию в кольце полиции. Они требовали обратить внимание на их социальные и жилищные проблемы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!