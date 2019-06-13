Неизвестные расстреляли собак в актауском приюте для животных

Ранее волонтерам поступали угрозы из-за того, что собаки якобы загрызли домашний скот в соседнем поселке.

В Актау разыскивают преступников, расстрелявших собак в приюте для бездомных животных. Неизвестные проникли на территорию в обед, когда там никого не было, и открыли огонь по животным. А затем забрали туши, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Свидетелем нечеловеческой жестокости стал сосед по земельному участку.

Волонтеры обнаружили лишь несколько гильз, следы от мужских ботинок и капли крови. Они уже написали заявление в полицию с требованием найти и наказать стрелков. Пока ведется проверка. Руководство приюта подозревает, что убить животных могли с целью мести. Ранее волонтерам поступали угрозы из-за того, что собаки якобы загрызли домашний скот в соседнем поселке. В приюте же заверяют, что за территорию вольеров четвероногие никогда не выходят. Всего там содержится более 80 собак. Добровольцы пообещали помочь установить видеонаблюдение.

- Начали их там искать, потом смотрю: лежит гильза… Вышел один человек (я не могу его назвать), он сказал, что вчера приезжали люди, трое неизвестных мужчин, и стреляли в наших собак. Вот посмотрите, какие они все неагрессивные, за что их было стрелять, я не понимаю вообще! - говорит директор приюта для собак в Актау Елена Калимова.

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