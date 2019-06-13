В Алматы две недели ищут пропавшую женщину

У женщины с собой была крупная сумма денег и много золотых украшений.

В Алматы пропала 40-летняя мать двоих детей. Батуру Мамедову разыскивают уже две недели. Женщина, как обычно, ехала с работы домой поздно вечером. Об этом она сообщила по телефону родным. Но с тех пор на связь с ней выйти не удается, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Родственники предполагают, что на женщину могли напасть. Дело в том, что при ней были крупная сумма денег и дорогие украшения.

В последний раз родственники разговаривали с Батурой Мамедовой две недели назад. По телефону женщина сказала, что едет с работы домой. Но на связь с тех пор больше не выходила.

Дорога с работы занимала у пропавшей несколько часов. Из города в область она добиралась с несколькими пересадками – на автобусе и на такси. Родственники предполагают, что женщину могли ограбить и избить. В день исчезновения у нее при себе было около 100 тысяч тенге. После пропажи родные обратились в полицию.

– На ней было много золотых украшений, сотовый телефон хороший, дорогой. И в сумочке были деньги, которые она не хотела дома оставлять, и карточки были кредитные. И говорят, что денег тоже в сумочке было немало. В среду у нас была полиция, в четверг писали заявление. В Ащибулак Илийский район писали заявление о том, что пропал человек. Дело передалось в Турксибский район, - рассказывает родственница Б. Мамедовой Рагиля Рустамова.

В городском департаменте полиции эту информацию не подтвердили. Говорят: дело расследуют в Алматинской области. Но оказалось, что и там пропавшую не ищут. А родственников снова отправляют в город. В последний раз Батуру видели возле салона красоты. Там она работала косметологом. В этом районе она села в автобус, чтобы доехать домой. Что могло произойти потом, неизвестно. Коллеги пропавшей вспоминают: в день исчезновения косметолог вела себя спокойно. В салоне она работала почти год.

– Был обычный день. Работали все. Она пораньше уходит с работы. Мы – в 10, она –где-то к 8. В 8:30 задержалась немножко из-за собрания в салоне. В 8:30 ушла, как обычно. Мирная, она со всеми дружила, отзывчивая, - говорит Маржан Рскалиева.

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