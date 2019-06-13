Зеленский ведет Украину к катастрофе - депутат Рады
Депутат разочаровался из-за недавнего высказывания Зеленского о мире.
Фото : informator.news13 июня 2019, 08:23
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", передает РИА Новости.
Парламентарий посетовал, что пока от администрации президента страны он видит лишь намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе.
- Мне очень нравится Зеленский, может, даже больше, чем многим, но я хочу развития своей страны, я хочу какого-то движения, а не бесконечного 96-го квартала. То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем. Нельзя разрывать все, что хоть чуть-чуть еще шевелится: нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом, - сказал он.
Депутат добавил, что разочаровался из-за недавнего высказывания Зеленского о мире.
- Мир стоит во главе угла, мира не будет - будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский - это для меня теперь катастрофа. Мне нравится то, что он всерьез говорит, что хотя бы "завтра" вернется к миру, - заключил Рабинович.
Ранее президент Украины заявил, что ВСУ будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
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