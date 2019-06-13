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Биржа Гонконга отреагировала на акции протеста

В первые минуты торгов индекс Hang Seng сократился на 211 пунктов

Фото : amtrader.ru13 июня 2019, 08:55

Снижение котировок акций продолжилось второй день подряд на Гонконгской фондовой бирже на фоне протестных акций, охвативших в среду центр города. В четверг индекс Hang Seng в первые минуты торгов сократился на 211 пунктов (0,77%) - до отметки 27097, а затем падение превысило 1,6%, передает ТАСС.

Негативной динамикой охвачены активы, связанные с транспортом, финансами, торговлей. Почти на 2% подешевели ценные бумаги оператора железнодорожных сетей - корпорации MTR, которая по просьбе полиции закрыла станцию Admiralty в центре города, служащую крупным транспортно-пересадочным узлом сразу для трех веток. Это затруднит доступ в зону протестов демонстрантам, обещавшим туда вновь вернуться.

По соображениям безопасности в районе Адмиралти закрыты отделения банков, офисы, правительственный комплекс, торговый центр Pacific Place. Около 90 маршрутов рейсовых автобусов перенаправлены по другим направлениям.

Инвесторы озабочены острым внутриполитическим кризисом, связанным с попыткой продвижения местными властями малопопулярного в обществе законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц в материковый Китай.


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