АДГСПК РК реорганизовано в два отдельных госоргана

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

На официальном сайте Президента РК вышел указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления, передает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" в целях дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

Установить, что Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг.

2. Преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

Установить, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116) следующие изменение и дополнение:

в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

строку "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" изложить в следующей редакции:

"Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы";

дополнить строкой следующего содержания:

"Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)".

4. Администрации Президента Республики Казахстан совместно с Аппаратом Совета Безопасности Республики Казахстан в месячный срок:

1) внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан совместно с председателями Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба):

проекты положений об агентствах;

предложения по перераспределению штатной численности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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