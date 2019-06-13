Поддельных лекарств становится больше

В основном подделывают дорогостоящие препараты.

На брифинге в правительстве председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова отметила рост количества завезенных фальсифицированных лекарств в Казахстан за последние годы, передает корреспондент Zakon.kz.

- К сожалению, наш рынок привлекателен не только для добросовестных импортеров, но и для фальсификаторов. Практика показывает, что большая часть фальсификатов, выявленных в Российской Федерации, обращается и в нашей стране. Фальсифицированные лекарства известных европейских компаний поступают в страну не по прямым контрактам, а путем реэкспорта, в том числе из соседних стран, - сказал она.

По ее словам, информация о наличии фальсифицированных лекарствах в Комитет поступает, как правило, от самих заводов-производителей, которые присутствуют на нашем рынке.

- И сотрудники нашего комитета выходят с проверками, выявляют данные факты и применяют меры адмвзыскания, а также меры по пресечению дальнейшей реализации таких препаратов. За последние три года идет роста обращения не зарегистрированных фальсифицированных препаратов в стране. Таких фактов было установлено 61. Поэтому для того, чтобы вовремя выявлять такие факты нам необходимо усиление контроля именно за рецептурным отпуском, который позволит нам регулировать как факты правильности предельных цен, отпуска, в том числе и отпуск незарегистрированных препаратов, - сообщила Бюрабекова.

Она добавила, что чаще всего подделывают дорогостоящие препараты от гипертонии, для лечения болезней ЖТК, снижения холестерина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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