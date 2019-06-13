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Приостановление лицензии грозит аптекам при повторной продаже лекарств без рецептов

Бесконтрольное применение лекарств таит в себе очень много опасностей.

Фото : Arnapress.kz13 июня 2019, 12:49

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, что будет в случае, если аптеки продадут лекарство без рецепта врача, передает корреспондент Zakon.kz.

- Административная ответственность в виде приостановления лицензии предусмотрена в случае повторного нарушения в течение года. То есть, если один раз выявили, оштрафовали, второй раз выявили факт, то тогда на полгода приостанавливают лицензию, - сказала она на брифинге в правительстве.

Вместе с тем глава комитета не исключила уменьшения доходов аптек.

- Уменьшение доходов аптек, возможно, будет, идет ужесточение регулирования. Но это международный опыт. Бесконтрольное применение лекарств таит в себе очень много опасностей. Все ведь изучали химию в школе и знают, что лекарственные средства - это химические соединения, которые, попадая в организм, вступают в химическую реакцию с нашими органами, тканями, жидкостями и эти метаболиты выводятся печенью и почками. Поэтому все-таки назначение таких препаратов должно быть под контролем врача, чтобы вовремя выявить побочное действие либо поменять препарат, либо принять меры по уменьшению побочных действий, - пояснила Бюрабекова.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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