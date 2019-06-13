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Закредитованность населения отметила Дарига Назарбаева на заседании по бюджету

По мнению Д. Назарбаевой, также необходимо кардинально поменять отношение к политике субсидий, льгот и преференций и законодательно закрепить.

Фото : пресс-служба Сената Парламента РК13 июня 2019, 19:27

13 июня под председательством спикера Сената Парламента Дариги Назарбаевой состоялось второе заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК

О предложениях государственных органов по формированию и увеличению доходной части бюджета доложили министр национальной экономики Руслан Даленов и первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов. Среди предлагаемых мер по увеличению поступлений в бюджет были отмечены регулирование выпадающих налогов (льготы и преференции); контроль доходов иностранных компаний; совершенствование налогового и таможенного администрирования.

Председатель Сената высказала ряд критических замечаний и предложений. Дарига Назарбаева считает, что в первую очередь необходимо усилить Счетный комитет и проанализировать вопрос об эффективности Службы экономических расследований.

По мнению Д. Назарбаевой, также необходимо кардинально поменять отношение к политике субсидий, льгот и преференций и законодательно закрепить. Также высказано предложение по информатизации налогового и таможенного администрирования.

- Все государственные органы, гражданские службы и прочие должны нести персональную ответственность за качество внедрения современных информационных систем, за их своевременность и интегрирование в общую информационную систему. Надо ставить жесткие временные лимиты и установить ответственность за невыполнение, - подчеркнула Глава Сената.

В числе проблемных вопросов Дарига Назарбаева также обозначила закредитованность населения, присутствие государства в экономике.


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