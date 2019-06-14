Саакашвили связывает будущее с Радой

Политик возглавил список "Движения новых сил" на выборах в Раду.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

- Я хочу представить избирательный список "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Можно сказать, что это сотня Саакашвили, - заявил политик на брифинге.

По его словам, он возглавил партийный список, в первой пятерке также бывший депутат Верховной рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.

Саакашвили допустил, что при регистрации в Центральной избирательной комиссии у него могут возникнуть трудности из-за того, что он проживал на Украине не последние пять лет, чего требует избирательное законодательство, а меньше. Политик добавил, что с этим вопросом обратится в суд и выполнит любое его решение.

- Если вы найдете, что хоть одно место продано, я готов съесть все ваши микрофоны, - сказал он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

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