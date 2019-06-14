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Первый сольный альбом Димаша Кудайбергена стал платиновым за 37 секунд

За час он стал трижды платиновым альбомом.

Фото : Instagram14 июня 2019, 08:23

Димаш Кудайберген выпустил первый сольный альбом, передает Zakon.kz.

Об этом певец сообщил в Instagram.

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Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 13 Июн 2019 в 12:09 PDT

Он поблагодарил своих фанатов за такую поддержку.

- Час назад вышел мой первый сольный альбом. За 37 секунд альбом стал платиновым. За час он стал трижды платиновым альбомом. Очень счастлив. Огромное спасибо всем моим слушателям за то, что поддерживаете меня во всем. Мои успехи - ваши заслуги, - сообщил Димаш.

О дате выхода альбома певец сообщил три дня назад.

- В честь моего дня рождения объявляю дату выхода моего первого сольного альбома. 14.06.2019, - написал он.

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Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 10 Июн 2019 в 9:11 PDT


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