Алматинских спасателей беспокоят горные мореные озера

Активную фазу по опорожнению озер начнут с 15 июня.

"Борьбу" с мореными озерами, расположенными в горах Заилийского Алатау, начинают специалисты ДЧС Алматы и "Казселезащиты", передает Zakon.kz.

Начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров сообщил, что снег и лед на большинстве из них растаяли, и теперь настала пора откачивать из них воду, чтобы избежать обрушения этой воды в виде селя на город.

- Селеопасный сезон набирает обороты! По плану активную фазу по опорожнению озер начнем с 15 июня. Но по результатам последнего облета беспокоит озеро No 1 (бывшее Безымянное), которое дало прорыв в 2015 году по Каргалинке. Много снега по бокам при плюсовой температуре дает приток и подпитку озеру! Решено пораньше начать и за 15 дней понизить уровень и на все лето снять риски, - написал Серик Аубакиров на своей странице в Facebook.

По данным ДЧС Алматы, в окрестностях Алматы насчитывается 36 моренных озер, 9 из которых считаются наиболее прорывоопасными.

В связи с обозначившейся тенденцией общего потепления климата, ростом температур в высокогорной зоне в последнее время отмечается активизация селевых процессов, связанных с прорывом высокогорных моренных озер. Более того, наблюдается рост количества моренных озер, и увеличивается опасность прорыва уже существующих.

- Совместно с "Казселезащитой" мы применяем наиболее эффективный метод опорожнения селеопасных водоемов с использованием насосов повышенной производительности, сифонных труб, а также путем разборки перемычек и устройства эвакуационных каналов, которые производятся с помощью взрывчатых веществ и средств механизации земляных работ. Финансовые средства на эти цели ежегодно выделяются из республиканского бюджета, дополнительно при поддержке Аппарата акима города (далее - Акимат) из местного бюджета, - рассказали в ДЧС.

В этом году планируют спустить воду на 7 опасных озерах.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!