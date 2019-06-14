Какие товары и сколько могут привезти казахстанцы из дальнего зарубежья

Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза.

Наступил сезон отпусков, казахстанцы выезжают на отдых за границу и довольно часто хотят привезти с собой разные подарки для родственников и друзей. О том, какие товары и сколько можно привезти, а в каких необходимо платить таможенную пошлину, рассказали в пресс-службе КГД МФ РК, передает Zakon.kz.

Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза.

Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования: товаров для личного пользования

Нормы беспошлинного ввоза отдельных товаров на одно физлицо, достигшее 18-летнего возраста:

- алкогольные напитки и пиво – не более 3-х литров;

- 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 гр.табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 гр.

Не относятся к товарам личного пользования, если:

- частота перемещения товаров превышает 1 раз в месяц;

- количество товаров превышает следующие показатели:



В случае превышения норм беспошлинного ввоза производится таможенное декларирование с уплатой таможенных платежей – 30 % от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения.

Ввоз и вывоз наличных денег и дорожных чеков

Не подлежит таможенному декларированию: сумма равная или не превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

Подлежит таможенному декларированию: сумма превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

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