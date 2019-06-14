Какие товары и сколько могут привезти казахстанцы из дальнего зарубежья
Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза.
Наступил сезон отпусков, казахстанцы выезжают на отдых за границу и довольно часто хотят привезти с собой разные подарки для родственников и друзей. О том, какие товары и сколько можно привезти, а в каких необходимо платить таможенную пошлину, рассказали в пресс-службе КГД МФ РК, передает Zakon.kz.
Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза.
Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования: товаров для личного пользования
Нормы беспошлинного ввоза отдельных товаров на одно физлицо, достигшее 18-летнего возраста:
- алкогольные напитки и пиво – не более 3-х литров;
- 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 гр.табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 гр.
Не относятся к товарам личного пользования, если:
- частота перемещения товаров превышает 1 раз в месяц;
- количество товаров превышает следующие показатели:
В случае превышения норм беспошлинного ввоза производится таможенное декларирование с уплатой таможенных платежей – 30 % от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения.
Ввоз и вывоз наличных денег и дорожных чеков
Не подлежит таможенному декларированию: сумма равная или не превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.
Подлежит таможенному декларированию: сумма превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.
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