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С днем медработников поздравляют медицинскую общественность Казахстана

Благодаря упорной работе и таланту работников медицинской сферы мы сможем достигнуть новых вершин в развитие Казахстанского здравоохранения во благо населения страны.

Фото : picabu.ru14 июня 2019, 11:30

Коллектив Казахстанского медицинского университета "ВШОЗ" поздравляет медицинскую общественность страны с Днем медицинского работника!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник людей в белых халатах, посвятивших себя самому благородному делу. Врачи, медицинские сёстры и все специалисты системы здравоохранения, примите благодарность и бесконечную признательность за то, что посвятили себя заботе о жизни и здоровье других людей.

В это день мы выражаем огромную признательность, уважение и благодарность всем специалистам отрасли, которые ежедневно показывают и доказывают высокий профессионализм и верность своему делу. Настоящий профессионал никогда не устаёт учиться, приобретая новые знания, совершенствуя и умножая свой опыт.

Повышение уровня и качества медицинского образования, подготовка высококвалифицированных специалистов общественного здравоохранения, непрерывное и профессиональное развитие специалистов практического здравоохранения, проведение аналитических, экспертных исследований в области охраны здоровья населения и развития отрасли, – вот основные направления работы Казахсанского медицинского университета "ВШОЗ".

Мы уверены, что благодаря упорной работе и таланту работников медицинской сферы мы сможем достигнуть новых вершин в развитие Казахстанского здравоохранения во благо населения страны.

Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, осуществления грандиозных планов. Мира и благополучия в семьях, крепкого здоровья!


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