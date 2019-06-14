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В РК предлагают штрафовать за унижение учителей

Также предусматривается ответственность должностных лиц за привлечение педагогов к работам, не связанным с профессиональными обязанностями.

Фото : 7news.kz14 июня 2019, 15:27

В Казахстане разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя", который предусматривает административную ответственность за унижение и оскорбление педагогов. Документ размещен на сайте "Открытые НПА", передает Zakon.kz.

Так, в проекте закона говорится, что унижение чести и достоинства педагога – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (12 625 тенге).

Привлечение педагога к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями – влечет штраф на должностных лиц в размере десяти МРП (25 250 тенге).

Необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога или воспрепятствование профессиональной деятельность педагога – влечет предупреждение или штраф в размере трех МРП (7 575 тенге).

Требование от педагога предоставления каких-либо форм отчетности либо информации, не предусмотренных законодательством РК предусматривает предупреждение или штраф на должностных лиц в размере трех МРП.

Возложение на педагога обязанности приобретать какие-либо товарно-материальные ценности для обеспечения учебно-воспитательного процесса за счет собственных средств – также влечет штраф на должностных лиц в размере трех МРП.

Публичное обсуждение проекта закона продлится до 27 июня.


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