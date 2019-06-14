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Уголовное дело о гибели пяти девочек в Нур-Султане прекращено

Труба печи была неправильно построена и из-за задвижки произошел пожар.

Фото : Baribar.kz14 июня 2019, 16:48

На брифинге заместитель начальника Департамента полиции столицы Казахстана Газиз Нуркаев заявил о прекращении уголовного дела гибели пяти девочек, передает Zakon.kz.

- О гибели девочек - мы провели полное расследование. Данным расследованием занималось следственное управление департамента полиции города Нур-Султан. По проведению всех необходимых исследований, экспертиз, а также следственных действий было принято решение о прекращении производств по данному делу. Данное уголовное дело в настоящее время прекращено и сдано в надзорный орган прокуратура города Нур-Султан для проверки законности принятого решения, - отметил он.

После брифинга Нуркаев уточнил, что труба печи была неправильно построена и из-за задвижки произошел пожар.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.

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