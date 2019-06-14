До 400 тысяч туристов в год смогут ежегодно отдыхать в Имантау-Шалкарской курортной зоне СКО

В прошлом году в Шалкаро-Имантауская курортной зоне отдохнули 45 тысяч человек, каждый девятый из них — россиянин.

14 июня на озере Шалкар прошло торжественное открытие туристического сезона в Имантау-Шалкарской курортной зоне, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия подготовлены четыре площадки, где пройдут мастер классы по приготовлению национальных блюд, семейные и спортивные состязания, детская развлекательная и анимационная программа.

Кроме того, организованы выставка ремесленников, красочный Фестиваль воздушных змей, а также инфотур по достопримечательностям и базам отдыха Айыртауского района.

Гостями мероприятия стали представители туристских организаций Костанайской, Акмолинской, Тюменской и Курганской областей.

Имантауско-Шалкарская курортная зона включена в ТОП-10 приоритетных проектов Карты туристификации Республики Казахстан.

Чистый воздух, красивая природа привлекают не только казахстанцев, но и жителей соседних государств.

Сегодня здесь 38 баз отдыха, в которых могут разместиться более трех тысяч человек.

В прошлом году в Шалкаро-Имантауская курортной зоне отдохнули 45 тысяч человек, каждый девятый из них — россиянин.

Увеличение Реализация программы по развтию курортной зоны позволит увеличить количество туристов в 10 раз с 40 тысяч до 400 тысяч отдыхающих.

В своем выступлении заместитель акима области Даурен Жандарбек отметил: "В рамках Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан мы планируем подвести инфраструктуру, отремонтировать дороги, построить новые современные базы отдыха с круглогодичным пребыванием туристов.

Нами уже проделана большая работа. Ежегодно увеличиваем объем финансирования на ремонт автомобильных дорог.

Кроме того, совместно с Министерством планируем строительство Музея под открытым небом "Ботай" с визит-центром.

Начата реконструкции санатория "Шалкар Су" сумму инвестиции 1 млрд. тенге, теперь местные жители могут круглогодично получить курортное лечение, не выезжая за пределы региона".

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