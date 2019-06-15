Мы намерены инвестировать в вашу страну - Эмир Катара Токаеву

Эмир Катара вновь поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства отметил, что Казахстан высоко оценивает сотрудничество и намерен укреплять двусторонние связи с Катаром.

- Очень рад этой встрече. Мы имеем широкие возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Нам хорошо известно об инвестиционном потенциале Катара. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия наших государств, в том числе формировании необходимых механизмов для привлечения инвестиций из Катара, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Эмир Катара вновь поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Республики Казахстан и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимоотношений между странами.

- Мы намерены инвестировать в вашу страну. Казахстан в этом также заинтересован. Я думаю, что в случае создания совместной технической комиссии по укреплению нашего сотрудничества, это позитивно повлияет на взаимоотношения между двумя странами, - подчеркнул Тамим бен Хамад Аль Тани.

По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономическое партнерство. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также пожелал Эмиру Катара успешного проведения Чемпионата мира по футболу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!