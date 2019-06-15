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Пассажирский автобус упал с моста в Талгарском районе

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Фото : pixabay.com15 июня 2019, 17:05

В Талгарском районе Алматинской области возле поселка Кендала автобус упал в Большой Алматинский канал, передает Zakon.kz.

Как сообщает Instagram-паблик gres_big_family, пробило переднее колесо у автобуса.

В областном Департаменте полиции сообщили следующее:

- ДТП произошло на автодороге "Талгар - Алматы" после трех дня. В автобусе находилось 7 пассажиров и водитель, 1963 г.р. Погибших и пострадавших не имеется. Пассажиров после медицинского осмотра отпустили по домам. Предварительно, ДТП произошло из-за разгерметезации колеса.


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