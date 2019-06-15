Пассажирский автобус упал с моста в Талгарском районе
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Фото : pixabay.com15 июня 2019, 17:05
В Талгарском районе Алматинской области возле поселка Кендала автобус упал в Большой Алматинский канал, передает Zakon.kz.
Как сообщает Instagram-паблик gres_big_family, пробило переднее колесо у автобуса.
В областном Департаменте полиции сообщили следующее:
- ДТП произошло на автодороге "Талгар - Алматы" после трех дня. В автобусе находилось 7 пассажиров и водитель, 1963 г.р. Погибших и пострадавших не имеется. Пассажиров после медицинского осмотра отпустили по домам. Предварительно, ДТП произошло из-за разгерметезации колеса.
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