Мужчину убило ударом молнии в ВКО
Тело обнаружили на берегу.
Фото : pixabay.com15 июня 2019, 21:44
В Усть-Каменогорске на берегу Ульбы обнаружен труп. 14 июня тело мужчины увидели прохожие и позвонили в полицию. По предварительным данным, горожанина убило ударом молнии, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный сайт YK-news.kz.
На оперативный канал 102 поступило обращение о том, что на берегу реки Ульба в Усть-Каменогорске лежит неизвестный мужчина без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа управления полиции Усть-Каменогорска.
Стражи порядка при проверке установили личность погибшего 66-летнего мужчины.
— В рамках досудебного расследования назначена судебно- медицинская экспертиза для установления причины смерти, — прокомментировала пресс-секретарь ДП ВКО Айгерим Нургазина. — По предварительным данным, гибель наступила от удара молнии. Признаков насильственной смерти не установлено.
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