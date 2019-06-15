Окно в окно. Павлодарцы выступили против строительства жилого дома

Люди утверждают, что дом расположится настолько близко, что они смогут заглядывать друг другу в окна.

В Павлодаре назревает очередной строительный скандал. Жильцы сразу двух домов выступили против возведения жилой высотки в их дворе. Люди утверждают, что дом расположится настолько близко, что они смогут заглядывать друг другу в окна, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Уже к 2020 году в микрорайоне "Сарыарка" появятся еще две новые высотки. Но им уже не рады жители соседней многоэтажки. Люди считают, что затевать строительство вблизи их домов нельзя.

Айман Абдрахманова - жительница дома:

- Мы поняли, что они уже слишком близко поставили заборы. Пошло нарушение всех норм застройки многоэтажек. Дневной свет не будет с первого по пятый этажи. Они вообще не будут дневного света видеть.

Как утверждают жильцы двух домов, санитарные нормы предусматривают большее расстояние между зданиями, чем то, что отмерено на этом участке. А детская игровая площадка и вовсе окажется в опасной близости к строящейся высотке.

Азамат Кожебаев - житель дома:

- По СНИПу, по стандарту, дом должен находиться от детской площадки как минимум в двенадцати метрах. Соответственно, есть человеческий фактор, это тоже учитывайте, что человек будет выходить на балкон. Плевки, окурки, и не дай Бог, что-нибудь, да упадет.

Представитель подрядной организации заявил, что все претензии и вопросы возмущенных жильцов следует адресовать заказчику проекта – отделу строительства Павлодара.

- К заказчику! Мы – строители. Заказчик нам дал место строить. Мы строим. Все.

Но в акимате заявили, что перед началом строительства чиновники получили положительное заключение государственной экспертизы, а над самим проектом дома работала группа специалистов, которая, по их словам, не могла ошибиться.

Адильбек Баяхметов - и. о. руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства:

- Санитарные нормы не нарушены. Раз имеется положительная государственная экспертиза, соответственно, не выявлены замечания, нормы все выдержаны.

Иными словами, чиновники исключают какие-либо нарушения, заверяя, что на комфорт соседей эти дома никак не повлияют. Хотя люди уверены в обратном, и им уже рекомендовали искать правду в суде, раз в диалоге с властями не удается найти компромисс.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!