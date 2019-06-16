Как не пополнить число обманутых интернет-мошенниками

Цифровизация преступного мира. Кражи на расстоянии. При активной помощи самих потерпевших.

Наши персональные данные давно перестали быть тайной за семью печатями. Номера мобильных телефонов, карточек и даже кодовые слова и пароли сегодня не так уж сложно вычислить. При этом порой мы сами выдаем конфиденциальную информацию в социальных сетях и упрощаем жизнь мошенникам.

Вот типичный пример потенциальной жертвы: Елена - натура творческая. Фотографии, заметки в личном аккаунте, где вся жизнь как на ладони. Идеальная жертва для мошенников. Итог - письмо от тайного поклонника.

- Переписка продолжалась около месяца, и потом он попросил совет, вроде совсем безобидный, чтобы я посоветовала какой подарок ему купить сестре. На следующий день он показал очень красивые часы, сказал, что купил своей сестре и вторые купил в подарок мне. Мне было приятно, интересно, подарок достаточно дорогой. И действительно через несколько дней прошло уведомление, о том, что на моё имя пришла посылка, - рассказывает чуть не пострадавшая от действий мошенника Елена Полянцева.

На почте за подарок от далёкого воздыхателя надо было заплатить 18 тысяч тенге. Расчёт на то, что не все понимают, что такое наложенный платёж. Можно подумать, что это просто налог, ведь часы дорогие – за несколько тысяч условных единиц. А ещё расчёт на убедительность своих слов о симпатии и массовость. Елена засомневалась, стала наводить в интернете справки о виртуальном ухажёре. И не зря. Его фотография сразу вышла на нескольких форумах. Оказалось, что этот человек мошенник и многие пострадали от его действий.

Мошенники обманывают тех, кто готов обманываться, говорят специалисты. Звучит цинично, но факт.

- На сегодняшний день у нас есть оборудование и возможности, чтобы найти таких мошенников. То есть если они думают, что их не найдут никогда, они в этом очень сильно ошибаются, - говорит сотрудник Департамента полиции Дулат Еркинкажаулы.

Нарушают закон виртуально, а задерживают мошенников реально. Тем не менее, в последнее время их количество, как и число пострадавших, растёт в геометрической прогрессии. Вот ещё одна новая схема. На этот раз в мире реальном.

Интернет-мошенники активизировались. И казахстанцы попадаются на их уловки. Как не пополнить число обманутых? Полезные советы. Расскажет корреспондент Первого канала Евразия Юлия Ефремова в программе Аналитика в воскресенье, 16 июня в 20.00.

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