Сериал "Чернобыль" раскритиковал экс-глава Чернобыльской АЭС

Бывший директор Чернобыльской станции, который проработал на ней 30 лет, начиная с 1988 года, считает, что в фильме много "развесистой клюквы".

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС вот-вот передадут Украине, но кто будет им управлять? Компетентность нынешнего руководства страны у экспертов вызывает опасения. Бывший директор ЧАЭС в интервью каналу "Россия 24" рассказал о том, что будет с зоной отчуждения, в которую едут все больше туристов на волне популярности американского сериала "Чернобыль". К этому фильму у известного атомщика тоже свое, особенное отношение.

Кто в Чернобыле хозяин? Новый саркофаг для атомной электростанции, где произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сдают в середине лета. Французский подрядчик — украинскому руководству. А новый директор ЧАЭС к атомной энергетике даже никогда отношения не имел. Игорь Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 годы, и он очень обеспокоен ее судьбой.

- В госорганах нет никого, кто бы профессионально занимался. Несколько месяцев назад назначен исполняющий обязанности директора – непрофильный человек. Атомщики — это каста. Кто не управлял реактором, это в книжке не прочитать, ты никогда этого не поймешь, — утверждает Грамоткин.

Администрацию ЧАЭС, которая будет заниматься эксплуатацией объекта "Укрытие-2" — того самого нового саркофага — сейчас реформируют, и привлекать российских специалистов Киев по-прежнему не намерен. А ведь ученые, например, Курчатовского института, в свое время каждый сантиметр разрушенного четвертого энергоблока исследовали. Чернобыль — трагедия международного масштаба. И ликвидация последствий аварии стала интернациональным подвигом, ликвидаторы ехали со всего Союза.

- Это победа всего советского народа. Советского народа, который совершил подвиг, подвиг! И нам нельзя его заболтать, дать его заболтать. Под видом художественного фильма, аллегории или еще чего-то. Мы не должны этого допустить, — призывает экс-директор ЧАЭС.

Грамоткин посмотрел американский сериал "Чернобыль", который вызвал волну обсуждений не только на Западе. Рейтинг фильма зашкаливает. Но бывший глава Чернобыльской станции, который проработал на ней 30 лет, начиная с 1988 года, считает, что в фильме много "развесистой клюквы", как в боевике конца 80-х "Красная жара", где Шварценеггер играет советского милиционера.

- Мало того, что там все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так! Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?! А апофеоз всего этого — голые шахтеры, которые роют тоннель. Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя! — убежден Грамоткин.

В зоне отчуждения планируется делать хранилище радиоактивных отходов, которые образуются в результате работы действующих энергоблоков на Украине. Сейчас зона сокращается, опасно только в 10 километрах от станции. Это и туристы знают, и сталкеры-проводники.

- Я считаю, это абсолютно правильно, и это должно всячески популяризироваться. И возможность давать, обеспечивать возможность всем желающим там побывать. Почему? Это важный элемент преодоления той же радиофобии! Люди должны видеть, что даже такую запредельную аварию человек в состоянии победить. Он победил ее! Победил! Он ограничил распространение за пределы самой площадки. Более того, люди должны увидеть сами, как природа просто "вздохнула от человека" — там вся Красная книга, — говорит бывший начальник станции.

В зоне даже заповедник есть. А вообще зверь непуганый: лоси и людей-то никогда не видели, медведи вернулись. Так что сталкеры и блоггеры все-таки с опаской ходят, но видео в сеть выкладывают все больше.

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