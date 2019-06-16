Супруги-таксисты из Алматы ограбили и убили клиентку

Тело женщины было найдено под Алматы.

В Алматинской области полицейские задержали двух человек, возможно, причастных к исчезновению пропавшей без вести Батуры Гадировой, сообщает Sputnik Казахстан.

Батура Мамедова (Гадирова) работала в одном из алматинских салонов красоты и пропала без вести 27 мая, возвращаясь с работы домой в Илийский район Алматинской области. Обеспокоенные ее отсутствием родные вскоре обратились в полицию.

Полицейским Алматинской области удалось отследить весь маршрут женщины и задержать супружескую пару, оказавшуюся причастной к исчезновению пропавшей.

- Прорабатывались несколько версий, по одной из которых женщина могла быть подвергнута грабежу. Версия подтвердилась после того, как удалось установить мужчину и женщину, обоснованно подозреваемых в грабеже и убийстве разыскиваемой. Оба сейчас задержаны и помещены под стражу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По информации ведомства, подозреваемые указали место захоронения тела пропавшей.

По факту убийства начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Расследованием занимаются следователи Илийской районной полиции.

В ведомстве дополнили, что подозреваемые являются супружеской четой из Алматы, они находятся в гражданском браке, обоим по 27 лет. Пара арендовала машину и занималась на ней частным извозом.

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