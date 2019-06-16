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В Аргентине и Уругвае нет света

Полностью отключено электричество в двух странах.

Фото : pixabay.com16 июня 2019, 20:49

Сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без электричества. Света нет уже почти пять часов.

Как написала в твиттере национальная электроэнергетическая компания Уругвая, причиной отключения стал сбой в энергосети Аргентины.

В свою очередь, замминистра по гражданской защите Аргентины Даниэль Руссо сообщил, что причина отключения электроэнергии пока не известна.

Уругвайская компания указала также, что система постепенно восстанавливается.

- В ряде прибрежных городов уже есть электричество, — говорится в сообщении компании в твиттере.

В аэропортах Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque массовых сбоев не зафиксировано.

- Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прибытие и отправление рейсов, — сообщил РИА Новости представитель компании Aeropuertas Argentina, управляющей аэропортами.

Национальная электроэнергетическая компания Уругвая (UTE) сообщила о постепенном восстановлении снабжения.

Восстановление электричества началось в столице и провинции Буэнос-Айрес, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-поставщика электроэнергии Edesur.

- Началось медленное восстановление электроэнергии, подключены первые 34 тысячи клиентов, - говорится в заявлении компании в Twitter.

Речь идет о столице и провинции Буэнос-Айрес, уточняет Edesur. "Нормализация процессов займет несколько часов", - сообщила компания.


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