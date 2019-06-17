Токаев рассказал о законе, разрешающем официальные демонстрации в стране

Будет принят закон, согласно которому люди, которые хотят пойти на демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, свяжутся с соответствующими властями и им будет отведено специальное место для сбора - Президент.

В эксклюзивном интервью Euronews Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что в Казахстане будет принят закон, разрешающий демонстрации, передает Zakon.kz.

Президент РК рассказал, что консультировался с членами Европейского союза по вопросу о том, как добиться политических преобразований в стране. Он указал на то, что его долгосрочная цель заключается в том, чтобы молодые протестующие нашли свое место в казахском обществе.

Токаев рассказал о плодотворных переговорах с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

- ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем торговли составляет более 33 миллиардов евро. Это более половины товарооборота Казахстана. Так что важность сотрудничества с ЕС очевидна. Президент Европейского совета Дональд Туск был здесь (прим.: в Казахстане) недавно. У нас были неплохие переговоры: мы разъяснили принципы в основных областях, поэтому я очень оптимистично настроен по поводу сотрудничества с ЕС. Прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, диалог о стратегическом партнерстве на международной арене и использование опыта развитых европейских стран в плане политической трансформации общества, - сказал Токаев.

Относительно критического отчета о президентских выборах от ОБСЕ Токаев сказал:

- Были созданы все условия для проведения открытых выборов. Я признаю, что на некоторых избирательных участках были нарушения. Конечно, будет проведен подробный анализ, и, если все это подтвердится, будут приняты меры, - отметил глава Казахстана.

Он сказал, что его стратегия заключается в построении диалога.

- Моим политическим приоритетом является привлечение молодежи к власти, помощь в решении вопросов общегосударственного значения. Конечно, будут приглашены представители протестных движений, чтобы мы могли решать вопросы за круглым столом, а не на улицах в атмосфере беспорядков и хаоса, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он сообщил о том, что будет принят закон, разрешающий официальные демонстрации.

- Естественно, все незаконное будет остановлено. Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобных митингов на улицах - несанкционированных митингов, беспорядков, потому что они мешают людям, которые не хотят участвовать в них. Поэтому будет принят закон, согласно которому люди, которые хотят пойти на демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, свяжутся с соответствующими инстанциями, и им будет отведено специальное место для сбора и выражения своего мнения, - сказал Президент.

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